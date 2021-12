Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Melayu Ijuk by Iyeth Bustami

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Ijuk merupakan lagu yang dipopulerkan penyanyi Iyeth Bustami.

Chord kunci gitar dan lirik lagu Ijuk, Iyeth Bustami

intro : Am … E … Am . . ( 2x ) E … Am . .

Am

yang mana rambut bila bersanding ijuk

Dm E

… . . beras tak lah sama putih

Dm

… . yang mana padi . . . haa . .

C

… . mana ilalang . . . haa . . .

E Am

… . hampir tak dapat dibedakan . . .

E Am

… . bualan dan kasih sayang . .

int : E . . Am . . E … Am . F … . . Am

( * )

Am

kukira sirih akan bertemu pinang

Dm E

… . suci kapur kau sajikan . .

Dm C

… . mengapa getah damar kau bawa

E

menjadi kaca beling berbisa

Am

kaulah penyebabku luka

F E F E

ho … . . ooo … . . haaaaa . . . aaa . . . . haaaa . .

[ reff : ]

Am

niatku mendulang intan

E

tapi kau mendulang angin suaramu … .

E

yang berbisik - bisik sayang

Am

yang berkata rindu kepadaku

int : Dm . . . C . .

Bm . . E … Am

E …

Am

kupinta hidup serumah

E

satu atap syah menikah kau tak mau . . .

E

malah kau putus - putuskan

Am

tali kasih sayang kepadaku . .

A Dm

… . kau kusangka bulan sayang . .

G C

… yang dapat ku genggam sayang

Am Bm

… . rupanya kau bintang nan jauh

E Am

… tak mungkin dapat ku sentuh

int : Am . Dm . . E . .

Dm . . C . . E . . Am …

F … Am …

kembali ke : ( * ) .

reff

(tribunpadang.com)