Tetiba Foto Jerinx SID Lenyap dari Instagram Istri hingga Nora Alexandra Tulis Kalimat Ini, Kenapa?

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Cantik Nora Alexandra selama ini dikenal sebagai sosok yang tegar meskipun kerap diterpa masalah.

Namun, saat sang suami, Jerinx SID kembali kembali tersandung kasus hingga ditahan pihak kepolisian dan menjalani sidang di pengadilan lagi, Nora Alexandra mau tak mau harus rela.

Di tengah Jerinx, sang suami sedang menjalani proses sidang di pengadilan, mendadak Artis Seksi Nora Alexandra kembali membuat heboh.

Pasalnya, kini tak terlihat foto sang suami, Jerinx di akun instagram Nora Alexandra.

Apakah Nora Alexandra menghapusnya atau tidak ya Tribuners?

Apakah yang dilakukan Nora Alexandra kali ini ada kaitannya dengan kasus hukum yang tengah menjerat Jerinx ya Tribuners?

Baca juga: Gadis SMP yang Dulu Jadi Penjual Sandal Ini Kini Sukses Punya Rumah Rp30 M Hasil Kerja Sebagai Artis

Baca juga: Dituntut 12 Bulan Rehabilitasi Narkoba, Artis Nia Ramadhani Menangis, Ardi Bakrie Tenangkan Istrinya

Nora Alexandra Philip Istri Jerinx SID Akui Oplas Dada, Dituduh Ubah Bentuk Wajah, Foto Lawas Nora Alexandra Bikin Salfok.Foto Jerinx SID Hilang dari Instagram Istrinya, Nora Alexandra Beri Kode Pisah? (Instagram Nora Alexandra @ncdpapl)

Sementara itu, di akun IG Nora Alexandra, tak hanya foto Jerinx yang tak tampak, namun artis bule itu juga sempat menuliskan curahan hatinya di sejumlah postingannya.

Berdasarkan pantauan Tribun-medan.com, pada sebuah unggahan fotnya, Nora Alexandra terpantau menulis sebuah kalimat menyentuh.

"Nobody knows what you feel inside," tulis Nora Alexandra di akun instagram @ncdpapl, Kamis (23/12/2021).

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut bisa diartikan, "Tak seorangpun yang tahu apa yang kamu rasakan.''