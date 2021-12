Depresi Berat, Presenter Cantik Ini Setahun Bolak-balik ke Dokter Jiwa Pasca Ditinggal Suami. 

TRIBUN-MEDAN.com - Satu tahun sudah presenter cantik, Intan RJ menyandang status janda pasca ditinggal sang suami meninggal pada Maret 2020 lalu.

Kepergian Wahyu Indra Utama yang begitu cepat memukul batin Intan RJ.

Apalagi kini ia harus banting tulang membesarkan kedua putra mereka seorang diri.

Wahyu Indra Utama tutup usia setelah berjuang melawan infeksi paru-paru.

Bahkan Intan sampai mengalami depresi berat dan harus bolak-balik mengunjungi dokter jiwa karena trauma yang ia rasakan.

Kini bak tak mau lagi berlarut dalam duka, Intan RJ tiba-tiba mengungkap niat nikah lagi.

Intan RJ sempat merasa terpuruk saat suaminya meninggal dunia pada 2020 lalu.

Hampir dua tahun berlalu, istri almarhum Wahyu Indra Utama tersebut kini mengaku sudah mulai membuka hati.

Intan RJ merasa bukan suatu hal yang baik jika dirinya terus terpuruk karena ditinggal suami untuk selama-lamanya.

'Jujur aku sudah berusaha membuka hati dan mencoba untuk berjalan. Life must go on," kata Intan RJ ketika ditemui di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2021) malam.