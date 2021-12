Fitur baru Instagram: Reels Visual Replies Sudah Bisa Digunakan di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com - Fitur baru Instagram sudah resmi dirilis. CEO Instagram Adam Mosseri mengumumkan kehadiran fitur baru bernama "Reels Visual Replies".

Fitur baru ini memungkinkan pengguna membalas komentar yang ada di postingan Reels menggunakan sebuah video Reels.

Beberapa pekan setelahnya, pengguna Instagram di Indonesia sudah bisa menjajal fitur baru "Reels Visual Replies".

Berdasarkan pantauan, Selasa (28/12/2021) pagi, fitur "Reels Visual Replies" sudah tersedia di aplikasi Instagram versi 216.1.0.21.137 di ponsel Android.

Lihat Foto: Fitur baru Reels Visual Replies sudah bisa dijajal pengguna Indonesia.(KOMPAS.com/ Galuh Putri Riyanto)

Pengguna akan melihat jendela pop-up berbunyi "Reply with a reel" ketika akan membalas komentar di postingan Instagram Reels milik pengguna lain.

Di jendela pop-up itu, pengguna juga diberikan opsi "Try it" (coba sekarang) atau "Not now" (tidak sekarang).

Tampilan fitur Reels Visual Replies

Pada dasarnya, Reels merupakan fitur perekaman video pendek di Instagram yang mirip dengan TikTok.

Mulai dari durasi video, menggunakan metode swipe-up (mengusap layar ke atas) hingga konten video yang sama-sama bisa ditambahi dengan efek, stiker, musik.

Kini, dengan fitur baru "Reels Visual Replies", Instagram Reels semakin mirip dengan TikTok.

