DAFTAR Game PC Rilis Pada Tahun 2022, Ada Seri Terbaru God of War dan Final Fantasy 6

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini daftar game yang rilis pada tahun 2022. Sebelumnya, tahun 2021 sudah muncul begitu banyak game seperti Far Cry 6, Resident Evil: Village, Hitman 3, hingga pemenang Game of The Year (GOTY) 2021 yaitu It Takes Two.

Para vendor game juga sudah menyiapkan game menarik di tahun 2022.

Ada beberapa game yang akan dirilis oleh beberapa developer dan publisher kawakan seperti Santa Monica Studio dan Warner Bros.

Kedua developer dan publisher tersebut masing-masing akan merilis game yaitu God of War dan Dying Light 2.

Untuk God of War sendiri merupakan sebuah terobosan terbaru, karena menambahkan platform untuk dapat dimainkan yaitu PC.

Diketahui, sebelumnya seluruh seri God of War hanya dapat dimainkan secara eksklusif di platform Playstation saja.

Kemudian untuk Dying Light 2 merupakan seri lanjutan dari Dying Light yang telah dirilis pada tahun 2015.

Selengkapnya berikut daftar game PC yang akan dirilis pada tahun 2022 dikutip dari laman PC Gamer.

Dying Light 2

Januari

- 11 Januari: Weird West