Holiday Sale 2021, Epic Game Store Beri Diskon 70 Persen hingga 6 Januari 2022, Berikut Daftarnya

TRIBUN-MEDAn.com - Penyalur game, Epic Games Store, menggelar dikson game akhir tahun 2021. Diskon ini bertajuk Holiday Sale 2021.

Pada event ini, Epic Games Store memberikan diskon bagi game-game yang telah dipilih hingga 75 persen.

Diskon tidak hanya diberikan pada game saja tetapi juga Downloadable Content (DLC) yaitu konten tambahan untuk beberapa game.

Dikutip dari laman Epic Games Store, event Holiday Sale 2021 akan diselenggarakan hingga 6 Januari 2022.

Untuk selengkapnya berikut beberapa game yang mendapat diskon beserta harga setelah diskon dalam event Holiday Sale 2021 yaitu:

Mafia Trilogy

- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: Rp 605.000

- Marvel’s Guardians of the Galaxy: Rp 571.350

- Kingdom Hearts HD2.8 Final Chapter Prologue: Rp 543.000

- Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC): Rp 543.000- Assassin’s Creed Valhala + Immortals Fenyx Rising: Rp 510.750

- Assassins’ Creed Valhala + Watch Dogs: Legion: Rp 510.750