LIVE RCTI! AS Roma Vs Juventus Malam Ini, Head to Head Bianconeri Unggul, Chiesa & Morata Main

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji di Liga Italia Serie A antara AS Roma vs Juventus, Minggu (9/1/2022) malam waktu setempat atau Senin dinihari WIB.

Siaran Langsung Liga Italia antara AS Roma vs Juventus via Live RCTI dan Live Streaming RCTI+ pukul 00.30 WIB.

Prediksi laga bakal berlangsung sengit, meski dari rekor head to head (H2H) Si Nyonya Tua lebih unggul.

Kedua tim sedang bersaing ketat demi memperebutkan tempat di 4 besar klasemen Serie A 2021/2022.

Juventus saat ini duduk di posisi 5 dengan koleksi 35 poin, hanya berjarak 3 angka dari Atalanta yang berada tepat di atasnya.

Pekan sebelumnya, Si Nyonya Tua berhasil menahan imbang Napoli dengans skor 1-1. Hasil itu sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam 7 pertandingan beruntun.

Adapun Roma membawa bekal minus jelang pertemuan melawan Juventus nanti. Pada giornata 20 kemarin, Giallorossi takluk di tangan Milan dengan skor cukup jauh, 3-1.

Hasil tersebut membuat posisi skuad arahan Jose Mourinho merosot ke urutan 7 tabel dengan mengantongi 32 poin.

Namun, mereka masih berpeluang merapatkan jarak dengan sang lawan. Syaratnya tentu saja adalah memetik poin penuh di laga nanti.

Dari segi serangan, Roma terbilang lebih baik ketimbang Juventus. Hal itu bisa dilihat dari torehan gol kedua tim hingga menjelang giornata 21 ini.