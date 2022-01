Shopee Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3, Ini Posisi dan Persyaratannya

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar baik bagi lulusan minimal Diploma (D3) dari berbagai jurusan dan ingin berkarir di perusahaan e-commerce. Sebab Shopee Indonesia membuka lowongan kerja.

Shopee merupakan salah satu aplikasi e-commerce yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk berbelanja online.

Ada banyak penawaran seperti potongan harga hingga gratis ongkos kirim yang membuat Shopee makin diminati oleh masyarakat.

Mengutip dari situs resminya https://careers.shopee.co.id/jobs, Rabu (12/1/2022), berikut adalah posisi, syarat, dan cara daftar lowongan kerja di Shopee:

Persyaratan

1. Operasional - Shopee Express, First and Last Mile Quality Control (Yogyakarta)

Kualifikasi:

Minimal Diploma (D3) atau lebih tinggi dari jurusan teknik industri, ekonomi, manajemen bisnis

Pengalaman minimal 1 tahun sebagai Analis Data atau posisi relevan lainnya di perusahaan logistik atau transportasi

Mahir dalam Microsoft Office atau G-Suite, terutama rumus Ms. Excel/Google Sheet

Keahlian analitis dan berpikir kritis yang baik

Akrab dengan Dasbor Performa & Kualitas

Bersedia dikontrak dan ditempatkan di Yogyakarta

2. Operasional - Shopee Express, Delivery Support Quality Assurance (Yogyakarta)

Kualifikasi:

Lulusan pendidikan D3 (jurusan apa saja) dari universitas terkemuka

Memiliki pengalaman minimal 2-3 tahun di bidang Call Center atau Customer Service

Memiliki keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang kuat

Bersedia bekerja shift dan memiliki minat besar bekerja di perusahaan e-commerce

3. Customer Operations Team Lead (Yogyakarta)