LEWANDOWSKI Pertahankan Gelar Pemain Terbaik FIFA Kalahkan Messi dan Salah, Ini Komentarnya

TRIBUN-MEDAN.com - Lewandowski dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2021 seusai mengalahkan Lionel Messi (Paris Saint-Germain) dan Mohamed Salah (Liverpool).

Bintang Bayern Muenchen, Robert Lewandowski, sukses mempertahankan gelar pemain terbaik FIFA atau Best FIFA Men's Player of The Year.

Seremoni The Best FIFA Football Awards 2021 berlangsung di kantor pusat FIFA yang terletak di Zurich, Swiss, pada Selasa (18/1/2022) dini hari WIB.

Dikutip dari situs Squawka, Lewandowksi yang mengumpulkan 48 poin unggul empat angka atas Lionel Messi yang menempati peringkat kedua.

Di sisi lain, Mo Salah harus menempati peringkat ketiga dalam ranking FIFA Men's Player of The Year 2021 dengan raihan 39 poin.

Sepanjang 2021, Robert Lewandowski tercatat berhasil mencetak total 69 gol dengan 43 di antaranya diukir di kasta teratas Liga Jerman, Bundesliga.

Kapten timnas Polandia itu juga turut membantu Bayern Muenchen meraih trofi juara Piala Dunia Antarklub, Bundesliga 2020-2021, dan Piala Super Jerman, pada 2021.

Robert Lewandowski saat menerima penghargaan Pemain Terbaik FIFA 2020 di Zurich pada 17 Desember 2020.

FIFA Men's Player of The Year 2021 setidaknya bisa menjadi pelipur lara bagi Lewandowski yang gagal menyabet gelar Ballon d'Or akhir tahun lalu.

"Saya pikir penampilan saya dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang ke arah yang benar. Saya selalu senang memenangi penghargaan individu," kata Lewandowski dikutip dari situs FIFA.

"Penghargaan ini saya persembahkan untuk tim saya. Sebab, apa pun yang saya menangi, tim saya juga menang. Jadi, saya ingin berterima kasih kepada semua rekan satu tim saya," ujar Lewandowski.