Chord Gitar dan Lirik Lagu Tresno Karo Nande Karo by Plato Ginting & Arman Harjo

TRIBUN-MEDAN.com- Tresno Karo Nande Karo merupakan lagu kolaborasi antara dua musisi yaitu musisi Karo Plato Ginting dan musisi Jawa Arman Harjo.

Lagu dengan tema percintaan ini menggabungkan antara Bahasa Karo dan Bahasa Jawa.

Bisa dibilang juga, lagu ini menggabungkan antara Lagu Karo dan Lagu Jawa.

Berikut chord gitar Lagu Tresno Karo Nande Karo

C G Am C D G

aku tresno.. karo nande karo..

Intro : C G Am C D G

Reff :

C G

aku tresno.. karo nande karo..

Am

ora ono wong liyane

C D G

kena ngenca sisada..

C G

aku cinta.. karo nande karo..

Am

ula lupakenndu aku..

C D G D

ojo lali mama gintingndu..

G

mejuah-juah nde karo uga ndia berita kena

D G

me lenga bo sambar dilaki siatendu ngena

C G

adi mama gintingndu kenan ngenca punana

D G

ibas pusuhku kena lalap nomor sadana..

G

rengai nge ndia kena turang tengah gundari

D G

mbera sidahikenndu erdalan alu mehuli

C G

kuinget kena rusur suari berngi

D G

taren nginget-nginget kena piah la kuinget ridi..