Pengakuan Nissa Sabyan Diajak Poligami Pria Lain, Ayus Eks Suami Ririe Bereaksi: Boleh Kalau Mampu

TRIBUN-MEDAN.com - Jawaban Nissa Sabyan soal poligami ini sedang viral di media sosial.

Banyak yang mengaitkan Nissa Sabyan dengan hubungan Ririe Fairus dan Ayus Sabyan yang diketahui bercerai.

Disebut-sebut, Nissa Sabyan menjadi orang ketiga dalam hubungan Ririe Fairus dan Ayus Sabyan.

Namun tiba-tiba pelawak Bedu bertanya soal poligami kepada Nissa Sabyan.

Ternyata, bahasan soal poligami itu bukan karena terkait dengan Ayus Sabyan atau Ririe Fairus.

Malahan, Nissa Sabyan sudah pernah diajak menikah oleh pria lain.

Nissa Sabyan (IG)

Namun, pria lain itu bukanlah Ayus Sabyan, melainkan seorang artis ternama.

Dalam video yang diuggah di laman Youtube Kanal Beddu, awalnya Bedu menyinggung soal lagu yang diciptakan Aldi Taher.

Diketahui, beberapa bulan yang lalu, Aldi Taher menciptakan lagu Nissa Sabyan i love you so much.

Lagu itu diciptakan Aldi Taher saat gosip perselingkuhan Nissa Sabyan dan Ayus Sabyan berhembus.