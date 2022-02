Boy Wiliam Positif Covid-19 Lagi, Meradang Dituding Cuma Endorse dan Settingan

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar kurang mengenakkan datang dari presenter Boy William.

Ia mengabarkan bahwa dirinya positif Covid-19 lagi.

Ini bukan kali pertama Boy William terinfeksi virus corona.

Boy William (KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG))

Pada awal tahun lalu, ia juga sempat dinyatakan positif Covid-19.

Dalam unggahannya itu, Boy William tampak sedang menjalani pemeriksaan oleh petugas kesehatan.

Ia mengenakan masker dan topi bermotif kotak-kotak.

Sembari melihat ke arah kamera, Boy William menunjukkan pose mengacungkan jempolnya.

"So guys, i got Covid again," tulis Boy William, dilansir Tribun Style dari Instagram-nya pada Selasa, 1 Februari 2022.

Calon suami Karen Vandela itu lantas berpesan kepada warganet untuk tetap menjaga kesehatan.

Terutama mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.