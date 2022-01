Menjanda Ditinggal Suaminya 1 Tahun, MasterChef Cantik Ini Lagi Kasmaran, Didoakan 2022 Ganti Status

TRIBUN-MEDAN.com - Masih ingat dengan sosok Lita Masterchef Indonesia?

Pada tahun 2020, Lita berduka karena suaminya meninggal dunia.

Kini setahun berlalu apa kabarnya?

Setelah setahun ditinggal suami, kabar Lita Masterchef tengah jadi sorotan.

Pasalnya, belakangan ini Lita disebut dekat dengan sesama lulusan Masterchef, Firhan Ashari.

Firhan sendiri merupakan Runner Up Masterchef Indonesia Season 6.

Keduanya tampak begitu kompak mengikuti acara berdua.

Hal ini diketahui dari unggahan Lita di Instagram pada Minggu 30 Januari 2022.

Lita mengunggah foto bersama Firhan dan menulis caption yang spesial.

"Gonna be 24/7 with him @firhanmci6," tulis Lita.