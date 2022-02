Berulang Kali Alami Covid-19, Boy William Geram Tuduhan Settingan Endorse : Aku Covid-19 Lagi

TRIBUN-MEDAN.com - Bertambah lagi deretan publik figur yang terpapar Covid-19 untuk kedua kalinya.

Presenter Boy William mengumumkan dirinya positif Covid-19 untuk kedua kali.

Kabar tersebut dibagikan Boy William melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @boywilliam17, Senin (31/1/2022).

Boy William mengunggah potret dirinya yang tengah mendapatkan perawatan tim medis.

Dalam foto unggahannya, calon suami Karen Vendela ini tampak mengenakan kaus hitam berkerah dan bucket hat serta masker medis.

Sambil berpose mengacungkan ibu jari, dari tatapan matanya Boy terlihat sedang tersenyum ke arah kamera.

Pada caption foto, pria 30 tahun ini mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap paparan Covid-19.

"So guys, i got Covid again.

Be careful everybody.

Stay safe and healthy!