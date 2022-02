V BTS Beberkan Momen Paling Pilu Ketika Dirinya Terpaksa Hidup Berjauhan dari Orangtua, Kenapa?

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang tak kenal boygroup atau boyband BTS?

Popularitasnya yang semakin menggila di kancah musik internasional tentu tak bisa lepas dari perjuangan besar mereka bertahun-tahun lalu.

Namun, tak banyak yang tahu kalau usia remaja yang biasanya dihabiskan untuk bermain bersama teman seusianya tak dirasakan oleh member BTS yang kala itu sudah memulai program pelatihan sebelum debut.

Bukan pelatihan biasa, nyaris 24 jam waktu yang dimiliki digunakan untuk berlatih, berlatih, dan kembali berlatih, sehingga para member hanya punya sedikit waktu untuk bertemu keluarga dan beristirahat.

Kim Taehyung alias V menceritakan pengalaman paling menyedihkan saat dirinya harus hidup berjauhan dengan kedua orang tuanya yang kala itu tinggal di Pulau Geoje.

Pria 27 tahun ini hampir meneteskan air mata tatkala melihat perjuangan kedua orang tuanya yang rela menempuh perjalanan selama 12 jam hanya untuk menemuinya selama 30 menit.

"Ibu dan ayahku tinggal di Pulau Geoje."

"Butuh waktu 12 jam untuk mereka untuk bisa datang ke Seoul."

"Mereka tetap datang menjengukku meski hanya selama 30 menit."

"Itu hal yang membuat hatiku hancur," ujar V BTS lirih, dikutip dari Youtube You Quiz on The Tube, Jumat (4/2/2022).

