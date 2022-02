HASIL PENELITIAN TERBARU, Wanita Cenderung Lebih Unggul dalam Kasih Sayang dan Refleksi Diri

TRIBUN-MEDAN.COM - Kebijaksanaan adalah sifat kepribadian yang menopang kesehatan mental dan kesejahteraan.

Kini, para peneliti menilai perbedaan gender dalam kebijaksanaan dan konstruksi terkait, termasuk depresi, kesepian, kesejahteraan, optimisme, dan ketahanan.

Hal itu menggunakan dua skala tervalidasi yang berbeda.

Mereka peneliti tersebut dari University of California San Diego School of Medicine.

Disebutkan bahwa perbedaan gender relatif terhadap kebijaksanaan.

Secara umum, wanita mendapat skor lebih tinggi pada item yang berhubungan dengan kasih sayang dan refleksi diri.

Sementara, para pria mencetak skor lebih tinggi pada item yang berhubungan dengan kognitif dan regulasi emosional.

Studi penelitian tersebut, telah diterbitkan dalam Frontiers in Psychology dengan judul "Women and Men Differ in Relative Strengths in Wisdom Profiles: A Study of 659 Adults Across the Lifespan".

-----