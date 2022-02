Lirik Lagu Batak Holongki Do Hamoraonki By Style Voice

TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik lagu Batak berjudul Holongki Do Hamoraonki . Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

 

Lirik lagu Holongki Do Hamoraonki



Rimangi jo hatami

Nang pe so boi saut hita nadua

Dang gabe muba holongki tu ho

Rimangi ma ito pikkiri hasian

Ai anggo au do pos do rohangkku mangalongi ho

Dang na gabe lupa au dijanjiki

Dang mangantusi do au tu ho

Dung sai hu rimangi di rohangku

Na so suman do au rap dohot ho

Na pogos do au na dangol do au

Holongki do hamoraon

Na adong di au