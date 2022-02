PT Indofood CBP Sukses Makmur Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan D3-S1

TRIBUN-MEDAN.com - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk saat ini membuka lowongan kerja bagi lulusan D3 hingga S1. Lowongan ini juga terbuka bagi fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja.

Didirikan sejak 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Intikusuma, Indofood memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an.

Indofood terus mengelola dan mengembangkan SDM yang berjumlah sekitar 70 ribu karyawan, dengan tujuan meningkatkan kompetensi serta tingkat produktivitas agar dapat memberikan nilai tambah secara maksimal kepada seluruh stakeholder.

Untuk itu, melalui lowongan kerja ini kamu bisa bergabung dengan Indofood dan memaksimalkan potensi yang kamu miliki.

Berikut lowongan kerja yang dibuka Indofood CBP 2022, melansir laman resmi Indofood.

1. Quality control operator

Melakukan pengawasan mutu proses dari bahan baku produk setengah jadi sampai produk jadi. Melakukan pengawasan mutu proses dari bahan baku produk setengah jadi sampai produk jadi.

Persyaratan:

Pria

Lulusan D3 jurusan Kimia/ Biologi/Teknologi Pangan

IPK Min 3.00

Aktif berorganisasi

Fast learner

Pengalaman lebih diprioritaskan

Fresh graduate dipersilahkan melamar

Penempatan:

Purwakarta

Batas waktu pendaftaran:

16 Februari 2022

2. Advertising and promotion staff

Melaksanakan program pengembangan marketing melalui program-program promosi (above and below the line).