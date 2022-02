Lirik Lagu dan Chord Gitar Buih Jadi Permadani by Exist

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik lagu dan chord gitar Buih Jadi Permadani oleh Exist.

Judul asli lagu Buih Jadi Permadani adalah Mengintai dari Tirai Kamar, pertama kali dimuat dalam album Jangan Gentar yang dirilis pada tahun 1997 silam.

Pada 2010, Exist mencantumkan lagu ini di album yang bertajuk The Essential Exist. Lagu ini populer dengan kutipan lirik "Mungkinkah diri ini, dapat merubah buih yang memutih."

Chord Gitar dan Lirik Lagu Buih Jadi Permadani - Exist:

[Intro] Em Am B G-D Em

Em-F#m-G-Am-D B C

D Em D

C Em

Em Am B

Dinginnya angin.. malam ini

Em

Menyapa tubuhku

D-Em Am

Namun tidak dapat



B

Dinginkan panasnya

Em D C Em

Hatiku ini