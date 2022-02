Artis Ini Kini Disorot karena Beranu Umbar Bukti Perselingkuhan Eks Suami: Berjibaku dengan Nafsu

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Seksi Mawar AFI kini tengah jadi sorotan atas aksi yang dilakukannya.

Pemilik nama asli Mawar Dhimas itu menjadi buah bibir lantaran berani membeberkan bukti perselingkuhan mantan suaminya.

Menariknya, selingkuhan sang mantan suami diduga sosok wanita yang dikenal dekat dengannya.

Melalui InstaStory-nya Mawar AFI menulis curhatannya.

"Setelah saya perhatikan di foto ini...

Ahh sudahlah.. Memang saya naif," tulis Mawar AFI dilansir dari Instagram, Selasa (22/2/2022) via TribunStyle ( grup Tribun-Medan.com ).

Mawar AFI berani bongkar bukti perselingkuhan mantan suaminya (Instagram)

Terlihat dalam foto yang di-zoom tersebut, nampak seorang wanita menggunakan pakaian serba hitam sedang mengawasi anak-anak Mawar AFI bermain di lapangan basket.

Di InstaStory yang lain ia masih lanjut menyindir wanita yang diduga sebagai babysitter anak-anaknya tersebut.

"Ketika benih-benih cinta itu mulai bertaburan.. He he he he he he," tulisnya sarkas.

"Eh kepencet.... Kalau dari videonya sih.... Hotel mana itu ya?" tanyanya lagi.