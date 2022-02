New Livin’ by Mandiri

TRIBUN-MEDAN.com - Penyebab Livin' by Mandiri Tak Dapat Digunakan Hari Ini hingga Jadi Trending.

Aplikasi mobile banking, Livin’ by Mandiri berlogo kuning mengalami error hari ini.

Hal ini dikeluhkan oleh warganet yang menggunakan aplikasi tersebut pada Jumat (25/2/2022).

Pantauan Tribunnews, keluhan yang dilakukan oleh warganet disampaikan melalui media sosial Twitter.

Bahkan komentar dari para warganet naik menjadi trending topic.

“I got endless loading circle in my Livin App @mandiricare@bankmandiri,” cuit @Miawww007.

“Livin oh Livin” cuit @BonaFoncus.

Baca juga: Dorong Digitalisasi Perbankan, Open Banking Ciptakan Sistem Pembayaran yang Lebih Sehat

“Livin by Mandiri sering error jadinya Livin on a Prayer,” tulis @oliverpool.

Selain itu, adapula warganet yang mengeluhkan eror terjadi saat hari gajian.