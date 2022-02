JADWAL Lengkap Siaran Bola Malam Ini, MU Vs Watford, Empoli Vs Juventus, Vallecano vs Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal lengkap siaran langsung pertandingan bola berbagai kompetisi Benua Eropa yang digelar malam ini, Sabtu (26/2/2022) sampai Minggu (27/2/2022) dinihari.

Pada Liga Inggris akan tersaji duel Manchester United vs Watford, di Liga Italia da duel Empoli vs Juventus, dan Liga Spanyol ada laga Rayo Vallecano vs Real Madrid.

Laga Liga Inggris pekan ini dipastikan tidak akan menghadirkan Liverpool dan Chelsea yang bermain di final Carabao Cup 2022.

Meskipun demikian, laga seru tetap akan berlangsung mengingat duo Manchester City akan bermain malam ini.

Manchester United yang tengah berjuang mengamankan posisi empat besar akan menghadapi Watford di Stadion Old Trafford.

Sementara itu, Manchester City yang bertekad menjaga jarak poin dengan Liverpool akan menghadapi Everton dalam laga tandang, dinihari nanti.

Manchester City juga memiliki misi bangkit dalam menatap laga tersebut setelah keok melawan Spurs pada laga terakhirnya.

Misi wajib menang pun diusung Manchester City untuk bisa mengamankan singgasana klasemen Liga Inggris musim ini.

Beralih ke Liga Italia, dimana Juventus akan mencoba mencuri tiga poin dari markas Empoli.

Seandainya mampu mengalahkan Napoli, Juventus tampaknya akan semakin nyaman berada di zona empat besar.

