Kabar Terkini Istri dan Putri Glenn Fredly, Rayakan Ulang Tahun Gewa yang Ke-2

TRIBUN-MEDAN.com - Tepat pada hari ini, Senin (28/2/2022) buah hati Mutia Ayu dengan mendiang Glenn Fredly, Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo berulang tahun.

Bayi yang akrab disapa Gewa itu ternyata berulang tahun yang ke-2.

Pada momen spesial sang putri tercinta, Mutia Ayu ternyata mengunggah sebuah foto dan video di Instagram pribadinya yang begitu menyentuh hati netizen.

Tidak hanya itu, akhirnya Mutia Ayu menunjukkan sebagian wajah anaknya tersebut dalam unggahan tersebut.

Penyanyi cantik berusia 26 tahun tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada sang putri yang telah mengajarkan banyak hal kepada dirinya.

Mutia Ayu pun mengungkapkan bahwa dirinya dan mendiang suaminya Glenn Fredly begitu mencintai anak perempuan mereka tersebut.

Hal ini disampaikan Mutia Ayu dalam keterangan foto pertama yang diunggahnya tersebut.

"Happy birthday Gewa. Terimakasih untuk 2 tahun yang sangat berharga untuk bunda. Terimakasih Gewa sudah mengajarkan banyak hal yang luar biasa dalam hidup bunda. Ge, you know i love you so much, begitupun ayah," tulis Mutia Ayu.

Tidak hanya itu, Mutia Ayu juga mengunggah sebuah video proses dirinya saat hamil Gewa hingga putri cantiknya tersebut lahir ke dunia.

"Tuhan Baik @glennfredly309. Happy Birthday Gewa, Bunda bangga punya Gewa. Terimakasih telah memberi warna di hidupnya bunda. Love you nak," tulis Mutia Ayu.