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Bacaan dan Kemuliaan Ayat Kursi Surat Al Baqarah, Berikut Keutamaannya Dibaca Setiap Selesai Sholat

Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk

Editor: Dedy Kurniawan
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Ist
Kitab Suci Al Quran Mukjizat Allah pada Nabi Muhammad 

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah bacaan Ayat Kursi dalam tulisan arab, latin, dan terjemahan.

Ayat kursi terdapat dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 255.

Bacaan Ayat Kursi dikutip dari quran.kemenag.go.id :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ەۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ


allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm,

lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa'u 'indahū illā bi`iżnih,

ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum,

wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min 'ilmihī illā bimā syā`,

wasi'a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal-'aliyyul-'aẓīm

Artinya :

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Ayat Kursi
Amalan Nabi Muhammad
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