Kode Redeem Game Rise of Kingdoms Senin 27 Juni 2022, Banyak Hadiah Menarik

Kode Redeem Game Rise of Kingdoms

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Game Rise of Kingdoms merupakan game building atau bisa dibilang Real Time Strategy.

Game Rise of Kingdoms awalnya bernama Rise of Civilization. Namun, kemudian diganti namanya menjadi Rise of Kingdoms pada tahun 2019 lalu.

Mengadaptasi mekanisme sistem timed, layaknya COC waktu akan banyak diperlukan pada game ini.

Mulai dari waktu menunggu sebuah bangunan di upgrade, menunggu melatih pasukan baru, dan memanen resource.

Membutuhkan waktu beberapa menit hingga beberapa jam. tergantung level objek yang akan diupgrade tersebut.

Namun yang menjadi pembeda utama dengan game timed progres lain, Rise of Kingdoms nyaman dimainkan untuk Free to Play Player.

Dengan Menghadirkan mekanisme item boots time yang sangat bisa mempersingkat waktu progres bahkan bisa secara instan menyelesaikannya.

Bahkan, Item tersebut diberikan secara cuma-cuma atau hanya dengan menyelesaikan quest simple.

Berikut kode reedemnya

MXhk0V38aL (New)

AmqDQBeGkd(New)

5Bewu21acn

L4YtrioGac