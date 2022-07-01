Promo Indomaret

Cek Promo Indomaret Awal Juli 2022

Promo dari Indomaret terbaru kembali hadir di bulan Juli untuk para pemburu program diskonan pada awal bulan. 

Penulis: Angel aginta sembiring | Editor: Tommy Simatupang
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Tribun Medan/HO
Konsumen sedang berbelanja di Indomaret pakai GoPay 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Awal bulan waktunya belanja kebutuhan untuk awal bulan nih, Tribunners.

Promo Indomaret terbaru kembali hadir di bulan Juli untuk para pemburu program diskonan pada awal bulan. 

Ada berbagai macam produk dengan promo menarik yang membuat pelanggan lebih hemat.

Berikut Tribun Medan merangkum berbagai promo produk menarik khusus hanya di Indomaret.

- Filma Minyak Goreng Refill 2 Liter Pouch / Tropical Minyak goreng 2Liter Botol Rp. 39.900

- Sania Tepung Terigu Serbaguna 1kg pack Rp. 11.700

- Sania Minyak Goreng Refill 2Liter pouch Rp. 38.900.

- Pro Chiz Keju Gold Slice 12’s 156g pack / Emina Cheese Slice Mozza 5’s pack Rp. 9.900.

- Pronas Corned Beef 198g kaleng, Beli 1 Rp. 23.900 per kaleng, Beli 2 Rp. 23.150 per kaleng.

- Nestle Air Mineral Pure Life 600ml botol Rp. 3.600 per botol. Tambah Rp. 2.000 dapat 2 botol

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Sumber: Tribun Medan
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