HIPMI Gandeng Pemkab Batu Bara Tingkatkan UMKM Go Nasional

TRIBUN-MEDAN.COM, BATU BARA - Pemkab Batu Bara siap mendukung Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Batu Bara, dalam meningkatkan UMKM sampai ke tingkat nasional. Hal ini disampaikan oleh Bupati Batu Bara yang diwakili Sekdakab Batu Bara, H. Sakti Alam Siregar dalam Musyawarah Cabang (Muscab) IV Badan Pimpinan Cabang (BPC) HIPMI Kabupaten Batu Bara yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, di Komplek Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, pada Kamis (30/06/2022).

Muscab IV HIPMI Kabupaten Batu Bara ini dibuka Sekdakab Batu Bara dan turut dihadiri oleh Ketua BPD HIPMI Provinsi Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, Ketua Caretaker BPC HIPMI Batu Bara, Heri Indra Harahap, Ketua Panitia Muscab, Yaser Hambali, dan para pengusaha muda sebagai peserta Muscab IV BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara.

Dalam sambutannya, Sakti Alam mengatakan menyadari banyak hambatan yang dialami di dunia usaha, termasuk HIPMI Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini pemerintah diharapkan bisa menjembatani, misal di dunia perbankan agar kebijakan moneternya menjadi lebih tepat dan friendly terhadap sektor riil atau sektor bisnis, misalnya suku bunga yang tepat dan kredit perbankan yang mesti disalurkan dengan baik.

"Dalam hal ini Pemkab Batu Bara mempunyai program - program pro rakyat, ada bantuan langsung masyarakat yang nilainya cukup fantastis, tetapi it is enough", ungkap Sakti Alam.

Ketua Panitia Muscab IV HIPMI Kabupaten Batu Bara, Yaser Hambali dalam sambutannya mengatakan "Usaha - Usaha UMKM juga diajak menggali potensi untuk mengembangkan sayap dan menjunjung tinggi masa muda. Maka kami berharap pada seluruh stake holder Pemkab Batu Bara dapat memberikan perhatian baik permodalan, edukasi, digitaslisasi pemasaran agar para UMKM Batu Bara dapat bersaing ditingkat lokal hingga Nasional".

Sementara itu Ketua Caretaker BPC HIPMI Batu Bara, Heri Indra Harahap mengatakan kepengurusan kedepan bisa melaksanakan program - program yang maksimal dan siap bersinergi dengan Pemkab Batu Bara dalam pemulihan ekonomi serta mendorong bertambahnya pengusaha - pengusaha muda di Kabupaten Batu Bara.