5 Tempat Sewa Motor di Medan, Ada Fasilitas Helm dan Jas Hujan, Berikut Harganya

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Saat berlibur ke sebuah kota, tak lengkap rasanya jika tidak berkeliling sembari menikmati suasananya.

Menggunakan sepeda motor menjadi salah satu alternatif agar Anda bisa berkeliling dengan lebih efisien dan murah.

Bagi Anda yang sedang berlibur ke Kota Medan, anda sedang berada di Kota Medan dan ingin berkeliling kota menggunakan sepeda motor berikut rekomendasi tempat menyewa sepeda motor :

1. Axe Rental

Tempat sewa motor di Medan ini sangat cocok untuk kamu yang ingin berlama-lama di sini.

Sebab, Axe Rental punya sistem penyewaan mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan.

Axe Rental berlokasi di Jl Medan Area Selatan, Gg Teratak No 907a, Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara.

Tarif per harinya yakni mulai harga Rp 75 ribu, Rp 420 ribu per minggu, dan Rp 1,1 juta per bulannya.

Menariknya lagi, Axe Rental juga menyediakan fasilitas lengkap meliputi 2 helm, jas hujan, hingga kunci ganda.

Pilihan motornya juga banyak, ada dari Yamaha Mio, Honda Beat, Yamaha Lexi, Honda Scoopy, dan masih banyak lagi.