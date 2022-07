LINK Nonton Live Streaming Inter Miami Vs Barcelona Jam 07.00 WIB, Debut Rafinha dan Christensen

TRIBUN-MEDAN.com - Barcelona akan memulai laga pramusimnya di Amerika Serikat yang berlangsung Rabu (20/7/2022) pagi WIB.

Barcelona melawan Inter Miami dalam laga pramusim berlangsung di Stadion Stadion DRV PNK, Florida pukul 07.00 WIB.

Keseruan laga Inter Miami vs Barcelona tak disiarkan langsung TV Nasional. Namun laga Inter Miami vs Barcelona bisa anda saksikan via live Streaming gratsi via HP.

Link streaming gratis Inter Miami vs Barcelona bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Robert Lewandowski kemungkinan melakoni debutnya di Barcelona saat laga Pramusim kontra Inter Miami.

Selain Robert Lewandowski, dua pemain lain juga ditunggu debutnya adalah Andreas Christensen dan Raphinha.

Baca juga: JADWAL Lengkap Laga Tur Pramusim Barcelona di Amerika Serikat, Ada Duel El Clasico dan Lawan Juve

Kemungkinan Robert Lewandowski dan dua pemain itu akan diturunkan pada babak kedua.

Robert Lewandowski kemungkinan akan melakoni debut untuk Barcelona dalam uji coba kontra Inter Miami di Stadion DRV PNK Fort Lauderdale, Florida, Rabu (20/7) pagi.

Dikutip dari AS, pelatih kebugaran Barca berencana untuk menilai kondisi pemain dalam sesi latihan Senin kemarin.

Dan jika Lewandowski memenuhi persyaratan setelah menyelesaikan kepindahannya dari Bayern Muenchen, ia dapat diberikan waktu beberapa menit melawan Inter Miami.