PT Amartha Gandeng Bank Sumut Salurkan Pembiayaan ke UMKM Perempuan Sumut

Pemberian cendara mata dari Ramdhan Anggakaradibrata selaku Chief Financial Officer Amartha kepada irwan selaku Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut, Rabu (20/7/2022).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 706 Miliar YTD Juni 2022 atau tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp 325 Miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ramdhan Anggakaradibrata selaku Chief Financial Officer Amartha dalam acara media gathering di Four Points by Sheraton Medan, Jalan Gatot Subroto, Nomor 395, Sei Kambing, Medan pada Rabu (20/7/2022).

Kinerja positif ini juga diikuti dengan peningkatan performa bisnis lainnya, seperti jumlah mitra di wilayah Sumatera yang mencapai lebih dari 300.000 perempuan pengusaha mikro, serta angka NPL (Non Performing Loan) wilayah Sumatera yang stabil di bawah 0,5 persen.

"Amartha melihat potensi penyaluran permodalan ke wilayah luar pulau Jawa masih sangat besar di tahun ini, seperti wilayah Sumatera dan Sulawesi, Porsi penyaluran ke wilayah luar pulau Jawa memang mendominasi di Amartha yakni lebih dari 60 persen, karena performa bisnis diluar Jawa terbukti lebih stabil dan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif," Ujar Ramdhan Anggakaradibrata selaku Chief Financial Officer Amarthakepada awak media, Rabu (20/7/2022).

Dikatakannya, Salah satu provinsi di Sumatera dengan performa bisnis yang baik adalah wilayah Sumatera Utara.

Diketahui pada paruh pertama 2022, Amartha mencatatkan penyaluran modal ke wilayah Sumatera Utara bertumbuh hampir 3 kali lipat, yakni sebesar 160 miliar rupiah, yang pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama menyalurkan sebesar 57 miliar rupiah.

"Kualitas pinjaman di Sumatera Utara juga menunjukkan tren yang terus membaik dengan angka repayment rate mencapai 100 persen selama dua tahun berturut-turut," Tuturnya.

Oleh karena itu, Untuk memperkuat bisnis di wilayah Sumatera, Amartha menjalin kolaborasi yang bersinergi dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).

"Melalui kolaborasi ini, Bank Sumut berkomitmen untuk menyalurkan permodalan melalui Amartha, yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan potensi UMKM perempuan di wilayah Sumatera Utara," Katanya.

Didukung oleh 400 tenaga lapangan, Amartha telah menjangkau lebih dari 70.000 perempuan pengusaha mikro yang tersebar di 2.700 desa di Sumatera Utara.