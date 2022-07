JADWAL Bola Laga Pramusim Hari Ini Sabtu 23 Juli 2022, Juventus, MU, Inter, dan AC Milan Main

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan laga pramusim dari klub Liga Inggris, Liga Italia akan main hari ini Sabtu (23/7/2022).

Jadwal bola Sabtu 23 Juli 2022 ada ujicoba jelang Liga klub eropa dan pekan perdana Liga 1 2022/2023 melalui Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Pertandingan hari ini ada Juventus vs Guadalajara Chivas, Manchester United vs Aston Villa, Zalaegerszegi vs AC Milan, Lens vs Inter hingga Bali United vs Persija Jakarta.

Jadwal tayang lengkapnya bisa anda lihat di akhir artikel ini.

Duel kontra Zalaegerszegi TE (ZTE) menjadi laga kedua AC Milan dalam agenda pramusim mereka.

Sebaliknya, ini akan menjalani pertandingan uji coba pamungkas bagi ZTE sebelum kembali berkiprah di Nemzeti Bajnoksag I (NB I) 2022/2023, kompetisi sepak bola tertinggi Hungaria.

Baca juga: JUVENTUS Didapuk Tim Paling Boros, Habiskan Rp 12,5 Triliun tapi Nihil Trofi Liga Champions

Rossoneri mengakhiri penantian satu dekade mereka untuk Scudetto musim lalu dan sekarang bersiap untuk mempertahankannya musim depan.

Tim Stefano Pioli mengalahkan tim kecil Bergamo Almenno Lemine 3-0 dalam pertandingan latihan pekan lalu sebelum mengalahkan FC Koln 2-1 di Telekom Cup.

Dengan sedikit lebih dari tiga minggu tersisa sebelum musim baru dimulai, Milan akan berupaya meningkatkan persiapan mereka.

Zalaegerszegi, sementara itu, membuat diri mereka sibuk musim panas ini dengan serangkaian pertandingan persahabatan.