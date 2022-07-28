Laga Pramusim

SEDANG BERLANGSUNG Wolfsberger Vs AC Milan, Klik di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Wolfsberger vs AC Milan dalam lanjutan duel pramusim

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto SEDANG BERLANGSUNG Wolfsberger Vs AC Milan, Klik di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP
AC Milan
Keseruan laga Wolfsberger vs AC Milan kick off pukul 00.00 WIB, bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online. AC Milan berhasil meraih kemenangan atas FC Koeln dalam laga pramusim bertajuk Telekom Cup, Minggu (17/7/2022) 

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Wolfsberger vs AC Milan dalam lanjutan duel pramusim, Rabu (27/7/2022) malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Keseruan laga Wolfsberger vs AC Milan kick off pukul 00.00 WIB, bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online.

Laga Wolfsberger vs AC Milan bisa anda tonton via live streaming gratis dari HP.

Link streaming gratis Wolfsberger vs AC Milan bisa di klik tamatan yang ada di akhir artikel ini.

Juara bertahan Liga Italia Serie A, AC Milan yakin mampu merengkuh gelar keduanya.

Bukan hanya itu, AC Milan juga percaya diri turun ke gelanggang Liga Champions.

Memang, di laga pramusim uji coba melawan Zalaegerszegi kemarin, AC Milan kalah.

Namun satu pemainnya yang bertindak sebagai bek tengah AC Milan, Matteo Gabbia, tetap percaya Rossoneri dapat menunjukkan penampilan yang impresif pada musim 2022-2023.

AC Milan telah melakoni laga uji coba kedua dengan melawan tim medioker asal Hongaria, Zalaegerszegi, di ZTE Arena, Sabtu (23/7/2022) malam WIB.

Laga Zalaegerszegi vs Milan kemudian berakhir dengan skor 2-3 untuk kekalahan Rossoneri. AC Milan yang memiliki materi skuad lebih bagus bahkan dikejutkan dengan gol cepat Mesha Ubochioma pada menit kedua.

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Sumber: Tribun Medan
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