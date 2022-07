HARGA Cabai Merah Kembali Tinggi, per Minggu Mencapai Rp 92 Ribu per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.COM- MEDAN - Harga rata-rata cabai merah di Kota Medan hari ini, Minggu (31/7/2022) masih berkisar Rp 90 ribu per kilogram hingga Rp 100.000 per kilogram.

"Memang harga cabai merah naik lagi, dan kemungkinan besok juga akan naik karena awal bulan," kata Fatimah pedagang sayur-sayuran di Pasar Simpang Melati, Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, kepada Tribun Medan, Minggu (31/7/2022).

Saat ini Fatimah menjual cabai merah dengan harga Rp 92 ribu per kilogram, sedangkan harga cabai rawit turun drastis mencapai Rp 40 ribu per kilogram.

"Kalau cabai rawit malah turun harganya mulai Rp 32 ribu per kilogram hingga Rp 40 ribu per kilogram," tuturnya.

Begitu juga dengan harga bawang merah yang dibanderol Rp 40 ribu per kilogram dan harga bawang putih Rp 20 ribu per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp 24 ribu per kilogram.

Berikut update harga pangan Kota Medan

1. Bawang merah Rp 40.000 per kg

2. Bawang putih Rp 20.000 per kg

3. Cabai merah Rp 92.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 40.000 per kg

5. Daging sapi Rp 130.000 per kg

6. Tomat Rp 8.000 per kilogram

7. Cabai hijau Rp 44.000 per kilogram

8. Ayam Potong Rp 26.000 per kilogram

9. Beras Rp 11.200

(cr10/tribun-medan.com)