NONTON Live Streaming Gratis West Ham vs Man City Liga Inggris, Akses di Sini Linknya via HP

Link streaming West Ham vs Man City Liga Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga West Ham vs Manchester City yang tayang live di SCTV pekan perdana Liga Inggris, Minggu (7/8/2022).

Keseruan laga West Ham vs Man City berlangsung di Stadion London, kick off pukul 22.30 WIB disiarkan langsung SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga West Ham vs Man City bisa and tonton via live streaming gratis dari HP.

Lik streaming gratis West Ham vs Man City bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Striker baru Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland mengakui menghadapi tekanan besar menjelang debutnya di Liga Premier melawan West Ham, Minggu (7/8/2022).

Baca juga: HASIL Liga Inggris - Man United Dipermalukan Brighton, 2 Gol Pascal Gross Buat Debut Ten Hag Hancur

Erling Haaland mengakui ada tekanan yang sangat besar yang dihadapinya setelah dia dikontrak City dengan nilai fantastis, 100 juta Poundsterling atau Rp 1,8 Triliun.

Namun, Erling Haaland punya cara untuk bisa menghadapi tekanan besar itu.

Manchester City mengincar untuk memenangkan gelar Liga Premier ketiga mereka dalam beberapa tahun setelah menandatangani Haaland.

Striker dengan tinggi badan 194 sentimeter ini adalah salah satu pesepak bola terbesar di dunia sepakbola saat ini, meskipun baru berusia 22 tahun.

Haaland direkrut Manchester City dari Borussia Dortmund. Ada hubungan emosional antara Haaland dan City.

Baca juga: LIVE SCTV! West Ham Vs Man City Malam Ini, Haaland Debut di Liga Inggris, Hadapi Tekanan Besar