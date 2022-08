SEDANG BERLANGSUNG Man United Vs Brighton, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Manchester United vs Brighton pada pekan pertama Liga Inggris 2022-2023, Minggu (7/8/2022) malam.

Keseruan laga Manchester United vs Brighton and Hove Albion berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu (7/8/2022) siang waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

Laga Manchester United vs Brighton ini tak disiarkan SCTV, tapi bisa ditonton via live streaming TV Online Vidio.com.

Selain bisa anda tonton di Vidio.com, laga ini bisa anda saksikan via ive streaming gratis dari HP.

Dalam laga Manchester United vs Brighton, Cristiano Ronaldo dicadangkan oleh Erik ten Hag. Namun, Setan Merah siap menjaga superioritas.

Menghadapi Brighton, Setan Merah punya rekor apik atas klub yang menempati peringkat 9 di Liga Inggris 2021-2022 itu, terutama saat bermain di Old Trafford.

Dalam lima pertemuan terakhir di Old Trafford, Manchester United berhasil menyapu bersih lima laga tersebut dengan kemenangan.

Namun, kendati selalu menang di kandang dalam lima pertemuan terakhir, Manchester United tetap harus waspada saat melawan The Seagulls.

Pasalnya, di pertemuan terakhir antara kedua tim, tepatnya di pekan ke-37 Liga Inggris 2021-2022, Setan Merah hancur lebur di tangan Brighton dengan skor 0-4.