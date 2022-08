LINK Nonton Live Streaming Man City Vs Bournemouth Jam 21.00 WIB, Akses di Sini Gratis!

Link Live Streaming Man City vs Bournemouth Liga Inggris, Sabtu 913/8/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara MAnchester City vs Bournemouth pekan kedau Liga Inggris, Sabtu (13/8/2022) malam WIB

Laga Man City Vs Bournemouth ini hanya tayang via Live Streaming TV Online Vidio dan tak disiarkan Langsung SCTV, kick off pukul 21:00 WIB.

Link Live Streaming Manchester City vs Bournemouth ada ditautan setelah artikel ini.

Juara bertahan Liga Inggris akan meladeni tim promosi pekan ke-2 di Etihad Stadium via Live Streaming Vidio.com.

Penyerang Manchester City Erling Haaland untuk sekali lagi menyerang Bournemouth akhir pekan ini.

Man City menghadapi Cherry yang baru dipromosikan di Liga Inggris pada Sabtu, 12 Agustus, di Etihad. Mantan striker Chelsea, Sutton, berpikir Bournemouth mungkin dalam masalah jika City mencetak gol lebih.

Baca juga: LIGA INGGRIS - Pep Guardiola Semprot Orang-orang yang Ragukan Erling Haaland di Man City

Manchester City dengan ahli menangani West Ham United pada akhir pekan pembukaan musim baru Liga Premier.

Sang juara bertahan menang 2-0 di Stadion London, berkat dua gol dari penandatanganan musim panas Erling Haaland.

Haaland membuka skor di babak pertama dengan mengkonversi tendangan penalti setelah ia tersandung di dalam kotak.

Gol itu menempatkan West Ham di backfoor dan mereka berjuang untuk menciptakan peluang yang jelas.