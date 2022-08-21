MotoGP Austria 2022

LIVE TV Online: Link Live Streaming MotoGP, Bastianini Pole Position,Tonton Link Live MotoGP di Sini

Tonton Live streaming tv online untuk race utama MotoGP Austria 2022, link tersedia dalam artikel ini.

Editor: Salomo Tarigan
zoom-inlihat foto LIVE TV Online: Link Live Streaming MotoGP, Bastianini Pole Position,Tonton Link Live MotoGP di Sini
Red Bull Content Pool/Philip Platzer
MotoGP Austria 2022 

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton Live streaming tv online untuk race utama MotoGP Austria 2022, link tersedia dalam artikel ini.

Perebutan pole position MotoGP Austria 2022 terjawab.

Enea Bastinini tercepat di perebutan pole position kualifikasi MotoGP yang berlangsung , Sabtu (20/8/2022) tadi malam.

Pembalap Gresini Ducati tersebut akan memimpin start balapan malam ini.

Hari ini, MInggu (21/8/2022) akan berlangsung race utama MotoGP Austria 2022.

MotoGP seri ke-13 MotoGP 2022 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

Balapan kelas premier MotoGP Austria 2022 tayang Live Trans7 maupun streaming Vision Plus pukul 19.00 WIB.

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Starting MotoGP Austria 2022 menempatkan  Enea Bastianini sebagai pole position alias memulai balapan posisi pertama.

 Diikuti duo Ducati Lenovo Team, Jack Miller dan Francesco Bagnaia di jajaran tiga besar.

Red Bull Ring, mendapatkan julukan baru Ducati Land.

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Sumber: Tribunnews
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