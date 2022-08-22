Liga Inggris

HASIL Liga Inggris - Newcastle Sempat Unggul 3 Gol, Man City Akhirnya Susah Payah Raih Hasil Imbang

Skor 3-3 menjadi hasil akhir laga antara Newcastle United vs Manchester City di pekan ketiga Liga Inggris pada Minggu, (21/8/2022) malam WIB.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto HASIL Liga Inggris - Newcastle Sempat Unggul 3 Gol, Man City Akhirnya Susah Payah Raih Hasil Imbang
Lindsey Parnaby/AFP
Aksi penyerang Manchester City, Erling Haaland (tengah) saat menghadapi Newcastle United pada pertandingan pekan ketiga Liga Inggris musim 2022-2023 di Stadion St. James' Park, Minggu (22/8/2022) 

TRIBUN-MEDAN.com - HAsil Liga Inggris, Newcastle United sempat unggul tiga gol, namun Manchester City susah payah meraih hasil imbang.

Skor 3-3 menjadi hasil akhir laga antara Newcastle United vs Manchester City di pekan ketiga Liga Inggris pada Minggu, (21/8/2022) malam WIB.

Hujan gol tercipta dalam duel Newcastle United vs Manchester City di Stadion James' Park.

3 gol sang tuan rumah, Newcastle United sukses diciptakan oleh Miguel Almiron (28'), Callum Wilson (39'), dan Kieran Trippier (54').

Sedangkan gol-gol Manchester City tercipta melalui Gundogan (6'), Erling Haaland (61'), dan Bernardo Silva (64').

Laga berjalan begitu sengit, kecerdasan Eddie Howe mampu meladeni kolektivitas pasukan Pep Guardiola itu.

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Jalannya Laga

Seperti biasa, Manchester City langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.

Hasilnya, gol mampu The Citizens ciptakan di menit 5'.

Adalah Gondogan.

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Sumber: Tribunnews
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Hasil Newcastle vs Man City 3-3
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Newcastle United
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