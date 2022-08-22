Liga Inggris
HASIL Liga Inggris - Newcastle Sempat Unggul 3 Gol, Man City Akhirnya Susah Payah Raih Hasil Imbang
Skor 3-3 menjadi hasil akhir laga antara Newcastle United vs Manchester City di pekan ketiga Liga Inggris pada Minggu, (21/8/2022) malam WIB.
TRIBUN-MEDAN.com - HAsil Liga Inggris, Newcastle United sempat unggul tiga gol, namun Manchester City susah payah meraih hasil imbang.
Skor 3-3 menjadi hasil akhir laga antara Newcastle United vs Manchester City di pekan ketiga Liga Inggris pada Minggu, (21/8/2022) malam WIB.
Hujan gol tercipta dalam duel Newcastle United vs Manchester City di Stadion James' Park.
3 gol sang tuan rumah, Newcastle United sukses diciptakan oleh Miguel Almiron (28'), Callum Wilson (39'), dan Kieran Trippier (54').
Sedangkan gol-gol Manchester City tercipta melalui Gundogan (6'), Erling Haaland (61'), dan Bernardo Silva (64').
Laga berjalan begitu sengit, kecerdasan Eddie Howe mampu meladeni kolektivitas pasukan Pep Guardiola itu.
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Jalannya Laga
Seperti biasa, Manchester City langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.
Hasilnya, gol mampu The Citizens ciptakan di menit 5'.
Adalah Gondogan.
Hasil Newcastle vs Man City 3-3
Man City Ditahan Imbang Newcastle
Hasil Liga Inggris
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Newcastle United
Manchester City
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