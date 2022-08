FITUR Baru WhatsApp, Sekarang Kamu Bisa Urutkan Pesan yang Belum Dibaca Lebih Cepat

TRIBUN-MEDAN.com - WhatsApp baru saja mengumumkan fitur baru lagi, yaitu pengguna kini bisa mengurutkan pesan-pesan yang belum terbaca.

Informasi ini disampaikan WhatsApp dalam akun Twitter resminya.

“Sekarang Anda dapat mengurutkan obrolan Anda dengan filter "belum dibaca" untuk kontrol dan pengaturan ekstra,” tulis WhatsApp dalam unggahannya.

Now you can sort your chats with an "unread" filter for extra control and organization. Never miss another message from papai or the message from your irmã asking why you didn't respond to papai ????