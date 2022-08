Keisya Levronka Curhat Sakit Hati Lagi Usai Tampil di Acara, Diduga Penyelenggara tak Maksimal. 

TRIBUN-MEDAN.com -Keisya Levronka kembali mencurahkan isi hatinya melalui unggahan di media sosialnya.

Usai menghadiri salah satu acara, Keisya Levronka menyebutkan jika dirinya merasa sakit hati untuk yang kedua kalinya.

Cuitan pelantun lagu Tak Ingin Usai itu langsung menjadi sorotan warganet.

Melalui Twitter pribadinya, Keisya meluapkan kekesalannya.

"Here we go again (terjadi lagi), sakit hati 2.0," tulis Keisya Levronka dilansir dari Twitter@KeisyaLevronka, Kamis (25/8/2022).

Keisya tak menjelaskan dengan jelas maksud dari unggahannya itu, hingga belum diketahui pasti apa maksud dari cuitan tersebut.

Namun unggahan itu berhasil menjadi pusat perhatian publik.

Tak sedikit, warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi.

"Semangat yaa Keisya"ujar salah satu warganet.

"Kenapa nak keysa, jangan berlama lama ya, bersedih nya, kalau mau nangis, nangis aja dulu biar lega tapi langsung bangkit lagi ya, semangat berkarya. Jalan mu masih panjang,"ujar lainnya.

Baca juga: Dipermalukan Ivan Gunawan, Nikita Mirzani Turun Tangan Demi Keisya Levronka, Sang Artis Lakukan Ini

Baca juga: ANGKAT Bicara dan Bela Keisya Levronka, Nikita Mirzani Lantang Senggol Ivan Gunawan