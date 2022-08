JAM Tayang Espanyol Vs Real Madrid Malam Ini, Menuju Kejar Rekor Ronaldo, Benzema Merendah

Keseruan laga Espanyol vs Real Madrid dihelat di Stadion Stadion RCDE, Cornella de Llobregat kick off pukul 03.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Real Madrid dijadwalkan bertandang ke markas Espanyol pada pekan ke-3 Liga Spanyol, Minggu (28/8/2022) malam ini atau Senin waktu setempat.

Keseruan laga Espanyol vs Real Madrid dihelat di Stadion Stadion RCDE, Cornella de Llobregat kick off pukul 03.00 WIB tak disiarkan TV Nasional hanya via live streaming.

Jelang duel, Striker Real Madrid, Karim Benzena mengakui tak mungkin bisa mengejar rekor gol Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema merendah, dia mengakui tak mungkin bisa mencapai rekor gol Cristiano Ronaldo untuk Los Blancos.

Sejak Ronaldo hengkang ke Juventus pada 2018, Karim Benzema telah menjadi ujung tombak serangan Real Madrid.

Karim Benzema menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan menjadi favorit untuk memenangkan Ballon d'Or berikutnya.

Penyerang berusia 34 tahun ini juga mengangkat Real Madrid ke ke podium tertinggi Liga Champions, dan mengibarkan kejayaan di La Liga musim lalu.

Atas kiprah luar biasanya, Benzema didapuk sebagai Pemain Terbaik UEFA untuk musim 2021/22 awal pekan ini.

Benzema juga baru-baru ini menorehkan diri sebagai pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Madrid dengan 325 gol, di depan Raul Gonzalez (323 gol), dan tertinggal di belakang Ronaldo(450 gol).

Ada selisih 125 gol di antara Benzema, dan Ronaldo. Usia Benzema kini 34 tahun, dan kontraknya bersama Madrid habis tahun depan. Kabarnya, bakal diperpanjang sampai 2024.