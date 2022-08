YUK Kulineran di Hotel Aryaduta Medan, Ada Program Weekend High Tea, Sajikan 12 Makanan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Menikmati kuliner serta ngobrol santai bersama keluarga tampaknya pilihan tepat untuk menghabiskan akhir pekan.

Biasanya, masyarakat Kota Medan memilih tempat yang santai dan nyaman untuk menikmati kuliner dalam jumlah besar.

Tak heran jika akhir -akhir ini banyak dijumpai restoran ataupun kafe yang menyediakan berbagai penawaran makan all you can eat yang cocok untuk para pengunjung menghabiskan akhir pekan sambil makan ringan dan menikmati kopi ataupun teh.

Baca juga: 4 REKOMENDASI Rujak di Medan Enak dan Menyegarkan, Kuliner Medan yang Tak Boleh Dilewatkan

Seperti halnya Hotel Aryaduta Medan yang menghadirkan program Weekend High Tea dengan konsep all you can eat atau sering disebut AYCE.

Program yang baru saja diluncurkan ini berlangsung setiap hari Sabtu dan minggu, mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Para tamu yang hadir dapat mencicipi semua makanan dan minuman yang disajikan sepuasnya selama 2 jam dengan hanya membayar Rp 120 ribu per orang.

Adapun pilihan makanan yang disajikan yaitu terdapat 12 jenis makanan yang terdiri dari 9 makanan manis dan 3 makan gurih.

Untuk minuman, Hotel Aryaduta Medan menyediakan 4 jenis minuman yaitu minuman khas Aryaduta, jus, dan 6 jenis kopi dan teh yang dapat dipilih oleh pengunjung.

"Ini adalah minggu keempat kita hadirkan Weekend high tea ini, dan antusias yang kita terima cukup baik," Ujarnya Jumperiator Sinaga FB dManager Hotel Aryaduta Medan kepada Tribun Medan (27/8/2022).

Baca juga: Terkenal Lezat dan Gurih, Berikut Kuliner Medan yang Wajib Anda Coba Ketika Berkunjung

Dikatakannya, para pengunjung bukan hanya bisa menikmati makanan di dalam ruangan, tetapi juga dapat menikmati di area kolam renang.

Menariknya lagi, bagi para tamu yang memesan minimal 5 atau 10 pax, akan mendapatkan potongan harga menjadi Rp 90 ribu per orang

Kemudian untuk para pengunjung yang menginap di Aryaduta juga akan mendapatkan potongan harga dengan hanya membayar Rp 88 ribu per orang.

Bagi pengunjung yang ingin melakukan pemesanan dapat langsung menghubungi 0817-0308-1751 (Denny) atau melalui platform lainnya seperti Deal Java.

(Cr10/Tribun-Medan.com)