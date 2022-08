JADWAL LIGA 2 Senin (29/8/2022) Persipura Vs Kalteng, PSPS vs Semen Padang, PSMS Medan Main Besok

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal pertandingan Liga 2 2022-2023 hari ini, Senin (29/8/2022), akan ada pertandingan Persipura Jayapura vs Kalteng Putra, Persekat Tegal vs Persegres Gresik United, PSPS Riau vs Semen Padang FC.

Selain itu, juga akan ada pertandingan PSCS vs Persijap Jepara yang bersamaan dengan jam tayang Sriwijaya FC vs Perserang dan Deltran Sidoarjo vs Persewar.

Malam harinya, laga akan ditutup dengan pertandingan PSG Pati vs Persela Lamongan.

Hari Selasa (30/8/2022) menyajikan jadwal yang tak kalah padatnya.

Putra Delta Sidoarjo FC (PDS) akan menghadapi PSBS Biak, bersamaan dengan laga Nusantara United vs Persipa Pati.

PSMS Medan akan memulai pekan perdana Liga 2 Indonesia musim ini dengan bertandang ke markas PSKC Cimahi.

Laga itu akan menjadi penutup pekan perdana Liga 2 Indonesia.

Setelah jadwal hari Selasa, pertandingan akan dilanjutkan pada Sabtu (3/9/2022).

Semua tim telah melakukan serangkaian persiapan untuk menyambut pertandingan di Liga 2 Indonesia musim 2022/2023 ini.

Duel Persipura Jayapura versus Kalteng Putra juga diprediksi sengit, mengingat kedua tim sama-sama pernah bertarung di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.