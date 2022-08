Tak Senang Masalah Harta Warisannya Dicampuri, Deddy Corbuzier Beri Jawaban Nyelekit ke Netizen. 

TRIBUN-MEDAN.com – Usai menikah, rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa tak luput dari sorotan kamera.

Meskipun sebelum menikah keduanya memang sudah berprofesi sebagai public figure. Namun Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa semakin menjadi perbincangan usai mereka menikah.

Mengarungi kehidupan rumah tangga bersama, baik Deddy Corbuzier ataupun Sabrina tak pernah lepas dari komentar miring warganet.

Seperti baru-baru ini, Deddy dan Sabrina dibuat geram dengan salah satu komentar warganet yang dinilai terlalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga mereka.

Pasangan ini pun sampai emosi dan membalas komentar itu dengan jawaban yang menohok.

Pasalnya, netizen tersebut berkomentar mengenai pembagian harta warisan milik Deddy Corbuzier.

Netizen tersebut juga dengan lancang, memperingati Sabrina agar segera punya anak jika ingin mendapat bagian harta warisan dari Deddy.

Komentar itu dituliskan netizen saat ia mengomentari foto keluarga Deddy beserta kedua anaknya.

Baca juga: Pamela Safitri Blak-blakan Bahas Bagian Sensitifnya, Deddy Corbuzier Sampai Tanyakan Berat

Baca juga: Diteror karena Konten Podcast di YouTubenya, Deddy Corbuzier Beber Sang Istri Ikut Terdampak

“Kalau ini anak dua duduk nya gak dipisah... BERANTEEEM!!” tulis Deddy dalam unggahan foto bersama keluarganya.

“Having one child makes you a parent. Having two kids makes you a referee.-David Frost,”sambungnya.