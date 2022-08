Anime Terbaru yang Akan Tayang September 2022 di Bioskop dan Platform Streaming Online

TRIBUN-MEDAN.COM – Anime terbaru September 2022 datang berbagai genre dengan plot yang menarik.

Beberapa anime terbaru September 2022 dapat anda saksikan di bioskop kesayangan anda maupun melalui platform streaming online.

Berikut adalah jajaran anime terbaru September 2022 yang dapat menjadi referensi tontonan untuk Anda.

1. One Piece Film: Red

One Piece Film: Red bercerita tentang Luffy pergi ke festival musik yang terletak di Pulau Musik Elegia, tempat diadakannya konser diva terhebat dunia bernama Uta.

Baik dari bajak laut, marinir dan semua penggemarnya dari seluruh dunia berkumpul untuk menikmati suara dari Uta.

One Piece Film: Red dijadwalkan pada tanggal 16-18 September 2022 serentak di CGV Cinemas seluruh Indonesia.

2. The Tunnel To Summer, The Exit of Goodbyes

The Tunnel To Summer, The Exit of Goodbyes adalah novel ringan Jepang yang ditulis oleh Mei Hachimoku dan diilustrasikan oleh Kukka yang menceritakan tentang misteri Terowongan Urashima yang dapat mengabulkan keinginan apa pun bagi mereka yang memasukinya.

Sebuah adaptasi manga, berjudul The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbye: Ultramarine diilustrasikan oleh Koudon pada Juli 2020.