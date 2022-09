JELANG Derby Della Madonnina, AC Milan Dapatkan Pinjaman Bek Barcelona Sergino Dest

TRIBUN-MEDAN.com - Jelang super big match Derby Della Madonnina antara AC Milan vs Inter Milan, Rossoneri dapat tambahan amunisi bek dari Barcelona.

AC Milan sepakat dapatkan bek Barcelona, Sergino Dest dengan status pinjaman hingga 2027.

Di AC Milan, Sergino Dest akan berstatus pemain pinjaman dengan opsi beli sekitar €20 juta meski tidak wajib. Pinjaman selama satu tahun ditambah potensi kontrak empat tahun. ️

Sergino Dest terbang ke Milan pada Rabu pagi untuk menandatangani kontrak.

"Sergiño Dest ke AC Milan, Here we go! Resmi dan konfirmasi! Perjanjian penuh, pinjaman dengan opsi beli sekitar €20 juta tidak wajib. Dest akan menandatangani hingga Juni 2027, pinjaman satu tahun ditambah potensi kontrak empat tahun," tulis jurnalis Italia, Fabrizio Romano di Twitter.

"Dest akan terbang ke Milano pada Rabu pagi untuk menandatangani kontrak," tulisnya lagi.

Barcelona mengirim Sergiño Dest dengan status pinjaman ke AC Milan.

Sergino Dest akan pindah ke AC Milan setelah ditolak Manchester United.

Dest telah dikaitkan dengan kepindahan pada hari batas waktu ke Manchester United.

Barcelona menjelaskan bahwa dia bisa pergi, dengan mengeluarkannya dari skuad mereka untuk pertandingan pembukaan musim ini.