PROMO di Frank & Co Centre Point Medan, Diskon Card hingga Rp 1 Juta

Suasana Frank & co merek perhiasan terkemuka di bawah naungan Central Mega Kencana (CMK) yang menghadirkan gerai dengan konsep baru di Centre Point Mall, Kota Medan, Kamis (1/9/2022)

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Frank & co merek perhiasan terkemuka di bawah naungan Central Mega Kencana (CMK), menghadirkan gerai dengan konsep baru di Centre Point Mall Medan.

Grand opening gerai Frank & co di Centre Point Mall Medan dimeriahkan oleh aneka promo menarik yang sayang untuk dilewatkan yakni gift with purchase dengan hadiah berupa liontin berlian dengan stok terbatas, serta discount card sebesar Rp 500.000 dan Rp 1.000.000.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Frank & co. di www.frankncojewellery.com dan Instagram @franknco_id, juga CMK Club, loyalty program yang menaungi peminat-peminat perhiasan brand-brand perhiasan dari CMK.

Adapun di Kota Medan sendiri, Frank & co. telah hadir sejak 8 tahun yang lalu, tepatnya pada Agustus 2014.

Dimulai dari dibukanya Frank & co Sun Plaza Medan, kemudian hadir Frank & co Centre Point Mall, dan bertambah lagi dengan kehadiran Frank & co. DeliPark Mall Medan.

Frank & co menyadari tingginya animo pencinta perhiasan di Medan dalam mencari dan memiliki perhiasan berlian berkualitas tinggi, oleh karena itu Frank & co hadir lebih dekat lagi dengan para pelanggan yakni dengan memperluas jangkauannya dan meningkatkan pelayanannya.

Dengan konsep baru yang elegan dan minimalis, Frank & co Centre Point Mall Medan memberikan kebaruan juga kenyamanan bagi para pelanggan dalam memilih dan berbelanja perhiasan berlian berkualitas tinggi.

General Manager Frank & co, Ferdi Felano mengatakan kehadiran Frank & co di Centre Point Mall Medan dengan gerai konsep baru ini bertujuan untuk memudahkan serta memberi kenyamanan yang lebih pada pelanggan dan pencinta perhiasan di Medan yang mendambakan koleksi perhiasan berlian dengan standar kualitas pada tingkat warna F dan kejernihan VVS.

"Frank & co membuktikan komitmennya untuk terus melakukan inovasi tanpa henti demi memenuhi kebutuhan pelanggan baik lewat perhiasannya maupun pelayanannya, " ujarnya, Kamis (1/9/2022).

Melalui pembukaan gerai dengan konsep terbarunya di Centre Point Mall Medan, Frank & co berkomitmen untuk menyediakan aneka koleksi perhiasan berkualitas unggul bagi para pelanggan di Medan.

Komitmen ini diwujudkan dengan menghadirkan perhiasan emas maupun berlian yang senantiasa menjunjung tinggi standar penilaian berlian yang sangat baik, seperti 4C yaitu standar penilaian berlian bertaraf internasional yang berasal dari Gemological Institute of America (GIA), juga beyond 4C yakni 12 Degrees of Rarity seperti yang dimiliki oleh berlian Frank Fire, yang dipilih berdasarkan 12 parameter.

Setiap perhiasan berlian yang diproduksi Frank & co. dipastikan telah memenuhi kriteria Clarity (kejernihan), Carat (carat), Color (warna), serta Cut (potongan). Keempat kriteria ini memastikan seluruh perhiasan mewah milik Frank & co selalu eksklusif dan tepercaya keasliannya.

Tak hanya itu, ditambah lagi dengan 12 Degrees of Rarity yang dimiliki oleh berlian Frank Fire, dengan 12 parameter yang terdiri dari cut, color, clarity, carat, freshness, authentication, perfect matching quality, polish, symmetry, hearts & arrows, no fluorescence, dan rarity.

