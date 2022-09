HARGA Cabai Merah Kembali Naik, Kini Capai Rp 88 Ribu per Kilogram

Harga cabai merah merangkak naik hingga Rp 88 ribu per kilogram di Pasar tradisional Kampung lalang Medan, Minggu (4/9/2022)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga komoditi cabai merah terpantau merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan, Minggu (4/9/2022).

Seperti halnya di Pasar Tradisional Kampung Lalang Medan Jalan Kelambir Nomor 5 a, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, harga cabai merah melonjak berkisar Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu per kilogram.

Saat ini, harga cabai merah naik dari harga sebelumnya Rp 80 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 88 ribu per kilogram.

"Naik lagi harganya hari ini, kemarin Rp 20 ribu seperempat sekarang sudah Rp 22 ribu seperempat, kalau cabai rawit juga naik tipis dari Rp 6 ribu seperempat, hari ini Rp 7 ribu seperempat," Ujar Lina Pedagang di Pasar Tradisional Kampung Lalang Kepada Tribun Medan, Minggu (4/9/2022).

Dikatakannya, saat ini jumlah pembeli masih stabil seperti hari sebelumnya, tidak ada penurunan yang berarti.

Kemudian, harga bawang merah dan tomat terpantau naik tipis dari harga sebelumnya.

Harga bawang merah hari ini Rp 28 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp 26 ribu per kilogram, sedangkan harga tomat stabil berkisar antara Rp 5 ribu hingga Rp 8 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan daging ayam yang di patok Rp 24 ribu per kilogram, stagnan dari harga sebelumnya.

Berikut update harga pangan di pasar tradisional Kampung Lalang Medan:

1. Bawang merah Rp 28.000 per kg

2. Bawang putih Rp 20.000 per kg

3. Cabai merah Rp 88.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 28.000 per kg

5. Daging sapi Rp 130.000 per kg

6. Tomat Rp 7000 per kg

7.Cabai Hijau Rp 32.000 per kilogram

8. Ayam Potong Rp 24.000 per kilogram

(cr10/tribun-medan.com)