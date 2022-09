LINK Live Streaming Sevilla Vs Man City Jam 02.00, Haaland Selalu Cetak Gol Debut di Klub Baru UCL

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel sengit antara Sevilla vs Manchester City babak penyisihan Grup G Liga Champions 2022-2023, Rabu (7/9/2022) dini hari WIB nanti.

Pertandingan Sevilla vs Man City dihelat di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, kick off pukul 02.00 WIB, tak disiarkan SCTV.

Namun laga Sevilla vs Man City ini bisa anda saksikan via live streaming. Link streaming Sevilla vs Man City bisa di akses di akhir artikel ini.

Erling Haaland selalu mencetak gol dalam debutnya bersama klub baru di Liga Champions.

Pada Liga Champions Musim 2021, Erling Haaland 4 kali membobol gawang Sevilla dalam 2 leg.

Sevilla belum pernah menang musim ini, menjadikannya sebagai mangsa empuk bagi striker haus gol seperti Erling Haaland.

Saat terakhir kali Erling Haaland mendatangi Sevilla pada 16 besar Liga Champions 2020/21 lalu, koran olahraga Spanyol, Marca, memasang headline bertajuk "si Monster Datang".

Erling Haaland yang saat itu masih berbaju Dortmund mengemas masing-masing dua gol pada dua leg yang berakhir dengan kemenangan Dortmund 5-4.

Marca kemudian menulis saat itu yang menyimpulkan, "tak ada pertahanan yang bisa menghentikan pergerakan Erling Haaland."

Manchester City menang telak atas Bournemouth dengan skor 4-0 lanjutan Liga Inggris, Sabtu (14/8/2022) (Premier League)

Sevilla akan berusaha membuktikan apa yang ditulis Marca itu salah, saat "si monster" kembali ke Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán kali ini bersama Manchester City.