BCL Bongkar Jasa Reza Gunawan, Dampingi Dirinya Pasca Kepergian Ashraf Sinclair Padahal Sedang Sakit 

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Bunga Citra Lestari diketahui kini turut merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya Reza Gunawan, suami Dewi Lestari.

Melalui Instagram pribadinya, Selasa (6/9/2022) Bunga Citra Lestari menyampaikan Reza Gunawan merupakan salah satu sosok yang penting dalam hidupnya.

Diakui Bunga Citra Lestari, Reza Gunawan adalah sosok yang membantunya dalam menghadapi masa-masa susah yang ia lalui selama ini.

"A special post for a special person (Unggahan spesial untuk orang yang spesial bagiku)," tulis artis yang kerap disapa BCL dalam keterangan unggahannya.

"For someone who has taught me so much about life, about myself (Untuk seseorang yang telah mengajariku banyak hal tentang kehidupan, tentang diriku sendiri."

BCL pun menyampaikan rasa terima kasih kepada almarhum Reza karena telah membantunya melewati banyak masalah dalam hidupnya selama ini.

"Terima kasih mas @rezagunawan, yang sejak belasan tahun yang lalu, mendampingi aku melewati pasang surutnya kehidupan ku," ungkap BCL.

"Membuatku lebih mengerti hidup. Mengajarkan aku untuk bisa berdamai dengan keadaan. Membuatku bisa lebih menerima diriku sendiri dan apa yang Tuhan berikan untukku."

Bahkan BCL menyebut Reza Gunawan adalah sosok yang paling berjasa di hidupnya saat dirinya diterpa musibah kehilangan sang suami tercinta untuk selamanya.

Pada Februari 2020 lalu, BCL merasa sedih yang mendalam karena almarhum Ashraf Sinclair meninggal dunia secara mendadak.